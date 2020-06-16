Стоп отек глаз, лица, рук, ног, колена, голеностопа, тела

Безопасное предупреждение, устранение, реабилитация хронических дегенеративно-дистрофических процессов в организме сертифицированными в Европе, США, РФ натуральными растительными комплексами

Часто ли, глядя в зеркало утром, Вы понимаете, что веки могли быть и потоньше, а отек и тяжесть в голенях, голеностопе и лодыжках портит Вам вечер? Если это волнует Вас, то эта программа решит в домашних условиях не только косметические задачи, но и поможет Вашему организму быть здоровее и чище!

В отличие от симптомов ряда тяжелых заболеваний почек, сердца, отек такого рода – чаще эпизодическая и связана с несколькими важнейшими причинами:

1. Увеличение проницаемости сосудов («дырявые» сосуды). К сожалению, это бич современного человека. Дефицитность питания в отношении витаминов и минералов, антиоксидантов, ряда аминокислот, токсичность приводят к повреждениям стенки сосудов, в частности, микрососудов. Жидкая часть крови устремляется в межклеточную ткань.

2. Перегрузка лимфатической системы. Избыточное поступление жидкости из поврежденных сосудов в ткани значительно увеличивает нагрузку на нашу дренажную систему;

3. Плохая микроциркуляция. Несостоятельность микрососудов, неадекватный питьевой режим, венозный застой из-за гиподинамии и «густой» крови затрудняют эффективную микроциркуляцию.

В результате подобных явлений страдает весь организм, а не только те участки тела, где мы визуально можем наблюдать отек. Затруднена работа иммунной системы, появляется склонность к головным болям, усугубляются нарушения венозного оттока из нижних конечностей при варикозной болезни и многое другое.

В программу стоп отек входят следующие продукты:

Лимфатик Дренаж – поддерживает работу лимфатической, кровеносной и иммунной систем. Помогает организму поддерживать здоровье сосудов. При комплексном применении, усиливает действие других продуктов;

Витамин С НСП – укрепляет стенки сосудов за счет нормализации обмена в соединительной ткани. Является мощным антиоксидантом, а также способствует восстановлению активности других антиоксидантов (витамина Е). Флавоноиды лимона – гесперидин и рутин, мальпигия голая, входящие в состав Витамина С НСП, обладают выраженным капилляропротективным действием.

Готу Кола НСП – улучшает микроциркуляцию и мозговое кровообращение, усиливает отток крови по венозным сосудам малого калибра. Повышает умственные способности, память, скорость реакции. Значительно ускоряет процессы регенерации.

Хлорофилл жидкий – мощный детоксикант (интоксикация – одна из причин отечности). Поддерживает микрофлору кишечника и ротовой полости, создавая «чистое» дыхание. Способствует быстрому обновлению тканей. Активирует иммунную систему.

Применение

Программа рассчитана на 2 месяца.

Рекомендуемая схема приема:

Хлорофилл жидкий – по 1 ч.л. в стакане теплой воды 2 раза в день Лимфатик Дренаж (2 флакона) – по 15-20 капель в теплой воде 2 раза в день Витамин С НСП– по 1 таблетке в день Готу Кола НСП – по 1 капсуле 2 раза в день: утром и в обед Расширения программы помогают увеличить ее результативность.

МСМ НСП и Локло восполняют недостаток органической серы, так необходимой соединительной ткани, и растворимой клетчатки, которая крайне важна для полноценного функционирования лимфатической системы. восполняют недостаток органической серы, так необходимой соединительной ткани, и растворимой клетчатки, которая крайне важна для полноценного функционирования лимфатической системы.

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